Calciomercato, Mbappe diventa un”occasione’: via a prezzo di saldo

Kylian Mbappe potrebbe essere all’ultima stagione con il Psg e il suo addio potrebbe avvenire anche a prezzo di saldo

‘Occasione’ Mbappe. E’ quella che potrebbe nascere la prossima estate se Psg e entourage del calciatore non riescano a raggiungere un’intesa sul rinnovo di contratto (in scadenza nel 2022). Secondo quanto riferisce ‘L’Equipe’, infatti, qualora non dovesse arrivare il prolungamento (e al momento segnali di sblocco della trattativa non ci sono) il Psg si troverebbe nella condizione di non poter sparare troppo alto per il fuoriclasse francese, accontentadosi di una cifra decisamente più bassa rispetto al valore del calciatore.

Così l’estate 2021 potrebbe rappresentare quella di Kylian Mbappe con il Real Madrid che insegue il talento francese da tempo e il Liverpool che potrebbe fiondarsi su di lui. In passato si è parlato anche della Juventus per il 20enne transalpino e non è detto che, considerata l’occasione e in caso di addio di Ronaldo, i bianconeri non facciano un tentativo. Occhio poi ad un’altra possibilità paventata dal quotidiano transalpino: Mbappe via a parametro zero nel 2022.