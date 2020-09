Ultimi giorni di mercato in Serie A, ecco qual è finora il miglior colpo effettuato dalle nostre big nel sondaggio di Calciomercato.it

Mancano meno di due settimane alla conclusione della sessione di trattative. Giorni caldissimi per tutte le squadre, che devono cercare di mettere a segno gli ultimi colpi per rinforzare le rispettive rose. Calciomercato.it ha tentato di tracciare un bilancio fin qui della sessione per le squadre di Serie A, chiedendo ai propri utenti quale sia stato il miglior acquisto effettuato fin qui. Per i nostri utenti su Twitter, il miglior colpo è stato dell’Inter con Hakimi, che ha raccolto il 35,2% delle preferenze. Staccati il nuovo bomber della Juventus Alvaro Morata (25,6%) e quello del Napoli Victor Osimhen (24,2%). Non esalta particolarmente invece il colpo messo a segno dal Milan, che si è portato a casa Sandro Tonali (15%).