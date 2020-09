Ligue 1, UFFICIALE: stangata PSG | Maxi squalifica di quattro giornate!

Maxi squalifica di ben quattro giornate inflitta a Di Maria per l’espulsione nel finale di PSG-Marsiglia

Il Paris Saint-Germain perde Angel Di Maria per le prossime quattro giornate di Ligue 1. È ufficiale la maxi squalifica da parte della commissione disciplinare nei confronti dell’esterno argentino. Ad inchiodarlo sono state le immagini di ‘Telefoot’, che hanno evidenziato lo sputo del 32enne ad Alvaro Gonzalez non ravvisato dall’arbitro nell’accesissimo finale di PSG–Marsiglia. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Di Maria paga così con quattro turni di stop, mentre il club parigino attende ancora anche la decisione nei confronti di Neymar. Il fuoriclasse brasiliano è stato espulso nel caotico finale di partita.

