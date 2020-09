Calciomercato Verona, è UFFICIALE: preso Colley dall'Atalanta

Il giovane attaccante Colley è ufficialmente un nuovo giocatore del Verona. Arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta

Rinforzo per il Verona di Ivan Juric. Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club gialloblu, è stato annunciato l’ingaggio di Ebrima Colley. Il 20enne attaccante gambiano arriva dall’Atalanta di Gasperini in prestito con diritto di riscatto. Il prodotto del vivaio nerazzurro ha esordito in Serie A nella scorsa stagione, collezionando cinque presenze per un totale di 77 minuti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Verona-Roma, caso Diawara: ricorso UFFICIALE dei giallorossi