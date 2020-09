Calciomercato Torino, idea Defrel: la posizione del calciatore. Ultime CM.IT

Calciomercato Torino, nel mirino Gregoire Defrel del Sassuolo: ecco cosa pensa l’attaccante francese

Gregoire Defrel di nuovo al centro del calciomercato. L’attaccante francese è richiesto con insistenza da Cagliari e Torino, ma al momento il Sassuolo, stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it, non ha aperto alla sua cessione. Servirà, quindi, un’offerta molto importante per convincere il club neroverde a cambiare idea e a privarsi dell’ex Roma. In caso di partenza, il calciatore classe ‘91 avrebbe una leggera preferenza per il Torino.

