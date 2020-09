Calciomercato Lazio, è fatta per il ritorno di Hoedt

Nuovo arrivo in difesa per la Lazio: è fatta per il ritorno di Wesley Hoedt in difesa. L’olandese arriva in prestito con diritto di riscatto

Tempo di ritorni in Serie A. Anche la Lazio è pronta a riabbracciare un suo ex. Si tratta di Wesley Hoedt. Il difensore centrale olandese classe 1994 è infatti pronto a tornare a vestire la maglia biancoceleste. La Lazio ha infatti chiuso l’accordo con il Southampton per il ritorno del giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Lo riferisce ‘Sky Sport’, sottolineando come il difensore olandese, reduce da esperienze non fortunate in prestito al Celta Vigo e al Royal Antwerp, sarà il nuovo rinforzo per la retroguardia di Simone Inzaghi. Il tecnico, tra l’altro, conosce benissimo il giocatore, che sotto la sua guida aveva persino conquistato la nazionale olandese. Il giocatore, come detto, arriva in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro. Tre estati fa la Lazio ne aveva incassati 17.

