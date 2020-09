Calciomercato Serie A, rispunta Martinez Quarta | I dettagli

La Fiorentina pensa a Martinez Quarta, difensore argentino in forza al River Plate che era stato accostato a Inter e Milan

Rispunta il nome di Lucas Martinez Quarta per la Serie A. Il difensore argentino, accostato negli scorsi mesi a Inter e Milan, aveva aperto ad un trasferimento in Italia ai microfoni di Calciomercato.it. Nelle ultime ore il talento del River Plate sarebbe finito nel mirino di un altro club: stando a ‘Sky Sport’, infatti, la Fiorentina è sulle tracce del 24enne per l’eventuale sostituzione di Milenkovic o Pezzella. Come raccontato dalla nostra redazione, la trattativa per il prolungamento del capitano viola è, allo stato attuale, ferma. Oltre a Fazio della Roma, dunque, la Fiorentina mette nel mirino anche Martinez Quarta. Staremo a vedere.

