Kevin Bonifazi ancora in Serie A: il difensore sarà presto dell’Udinese. Trattativa ai dettagli con la Spal

Kevin Bonifazi continuerà a giocare in Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, è fatta per il trasferimento del difensore 24enne all’Udinese. La trattativa con la Spal è in dirittura d’arrivo, al punto che il giocatore è atteso in città già domani. Affare in prestito oneroso con diritto di riscatto per il club friulano. Bonifazi si appresta dunque a riparte dal massimo campionato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

