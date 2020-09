Coronavirus, il bollettino del 23 settembre: 1640 nuovi positivi

Il bollettino sul coronavirus del 22 settembre: 1640 nuovi positivi e 20 decessi



1.640 nuovi casi di positività e 20 morti, questi i principali dati del bollettino sul Coronavirus di oggi, mercoledì 23 settembre. I tamponi effettuati sono in tutto 103.696 (16.393 in più rispetto alla giornata di ieri), mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono 2.658, 54 in più di martedì. I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.658 (+54, +2,1%; ieri +129), di cui 244 in terapia intensiva (+5, +2,1%; ieri +7).