Posticipato il match di Carabao Cup tra Leyton Orient e Tottenham a causa di casi di positività al Coronavirus

Nuovi casi di positività al Covid-19 anche nel calcio inglese. La partita di Carabao Cup tra il Leyton Orient ed il Tottenham di Mourinho è stata rinviata a causa del contagio di alcuni calciatori della squadra di casa. È ufficiale la decisione dell’EFL dopo il comunicato del Leyton che aveva annunciato le positività. Il match è dunque rinviato a data da destinarsi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

EFL Statement: Tonight’s Carabao Cup game with @SpursOfficial will not go ahead as scheduled.

Read more: https://t.co/qf0tBsByj3

— Leyton Orient (@leytonorientfc) September 22, 2020