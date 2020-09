Calciomercato Parma, scatto per Valenti: accordo vicino col Lanus

Il Parma sta provando a chiudere con il Lanus per l’arrivo di Lautaro Valenti: operazione da 7-8 milioni di euro

Gli emiliani sono pronti a fare la spesa in Sudamerica: nelle ultime ore il Parma sta tentando l’affondo per Lautaro Valenti. Il centrale classe ’99 del Lanus è entrato nelle mire dei ‘Crociati’ già da diversi mesi. Inizialmente il club argentino voleva solamente un trasferimento in via definitiva per il proprio gioiello, su cui c’era anche l’interesse del Cagliari, ma ora sembra aver cambiato idea. Secondo le informazioni raccolte da ‘Calciomercato.it‘, il Parma sta provando a chiudere in prestito con obbligo di riscatto: un’operazione da 7-8 milioni complessivi.

