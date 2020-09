Via libera per la Juventus che ha la strada spianata per assicurare un altro rinforzo ad Andrea Pirlo: le ultime novità

La Juventus va a caccia di un terzino per la difesa di Pirlo è il nome buono potrebbe essere quello di Sergino Dest, esterno americano in forza all’Ajax. Il Barcellona, infatti, sembrerebbe essere uscito di scena: i blaugrana, come riferisce ‘sport.es’, avrebbero abbandonato la pista, giudicandola troppo costosa, puntando forte su Max Aarons. Con l’esterno olandese del Norwich sarebbe già stato trovato l’accordo per un quinquennale e si lavora ora all’intesa tra i club.

Una rivale in meno quindi per Dest per il quale l’Ajax chiede comunque una cifra intorno ai 25 milioni di euro e sul quale c’è anche la corte serrata del Bayern Monaco. I bianconeri però non mollano la presa anche perché Pirlo ha urgente bisogno di un rinforzo per le fasce. L’alternativa è Bellerin dell’Arsenal, anche lui accostato al Barcellona: i Gunners non escludono di cedere lo spagnolo, ma anche in questo caso occorre andare incontro alle richieste della società inglese.