Calciomercato Inter, talento in uscita | Incontro in sede

La dirigenza dell’Inter, nella giornata di oggi, ha incontrato la Reggina per discutere del futuro di Gravillon: ipotesi Serie B

Giornata di incontri per la dirigenza nerazzurra: i vertici dell’Inter, come rivelato da ‘SerieBnews’, hanno avuto un summit con la Reggina per discutere del futuro di Andrew Gravillon. Il centrale classe ’98, l’anno scorso in prestito all’Ascoli, sembra essere oggetto di grande interesse per il club amaranto. Su Gravillon è stato riscontrato l’interesse anche di Cagliari e Genoa.

