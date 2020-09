Calciomercato Inter, Candreva verso l’addio | Dialoghi in corso

Proseguono i contatti fra Inter e Sampdoria per la cessione di Antonio Candreva: i nerazzurri chiedono almeno 3 milioni di euro

Giornata interlocutoria per il mercato dell’Inter. I nerazzurri, oltre all’ufficialità di Vidal, hanno lavorato sul fronte uscite. Nel pomeriggio sono andati in scena diversi incontri: in primis, con i dirigenti dello Spezia per delineare il futuro di Agoume, poi ancora con la Sampdoria. I dirigenti nerazzurri e quelli doriani hanno portato avanti la trattativa per Antonio Candreva, rinforzo richiesto direttamente da Claudio Ranieri. L’Inter è disposta a privarsi dell’esterno azzurro e, come riferito da ‘Sky Sport’, vuole almeno 3 milioni di euro.

I nerazzurri non sono disposti a fare sconti e, quindi, perché la trattativa vada in porto occorre che la Sampdoria sia convinta a pieno dell’operazione. Intanto, proseguono i dialoghi fra le due società.

