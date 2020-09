Dani Alves è pronto a lasciare il San Paolo e il Brasile. Il terzino classe 1983, ex Juve e Barcellona, è desideroso di far ritorno in Europa

Siviglia, Barcellona, Juventus e Psg. Sono queste le quattro squadre con cui ha giocato in Europa Dani Alves. Il brasiliano nel 2019 ha poi deciso di trasferirsi in patria per vestire la maglia del San Paolo. L’avventura oggi sembra giunta al capolinea: Alves – come riporta Goal – ha voglia di far ritorno in Europa.

Il terzino destro, che lo scorso 6 maggio ha compiuto 37 anni, si appresta dunque a tornare nel calcio che conta. Il calciatore, legato al San Paolo ad un contratto fino al 2022, è in attesa di un’offerta per trattare con il proprio club una separazione amichevole. Difficile ad oggi ipotizzare la squadra in cui giocherà Dani Alves ma tra i club alla ricerca di un terzino destro c’è proprio il Siviglia, che potrebbe riaccoglierlo come fatto con Rakitic.

