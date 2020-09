E’ fatta per un altro rinforzo del calciomercato Inter dopo Vidal; le ultime su Darmian

In attesa di ufficializzare la firma di Arturo Vidal, l’Inter continua a lavorare tra acquisti e cessioni. Godin si avvicina al Cagliari, mentre per Candreva si profila un futuro in terra ligure: dopo l’avanzata del Genoa, negli ultimi giorni la Sampdoria è passata in pole e ora aumenta il pressing. La Fiorentina è gradita dall’esterno offensivo, ma ad oggi non sembra disposta a muovere passi concreti. Sul fronte entrate, dopo Vidal a firmare potrebbe essere Matteo Darmian, promesso sposo ormai da un anno: clicca qui per nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT – Calciomercato Inter, Vidal: rientro in hotel, firma nelle prossime ore

Calciomercato Inter, Darmian vicino: ultime e dettagli

L’acquisto di Darmian, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe già pronto per essere definito. Il giocatore arriverebbe dal Parma per 2,5 milioni di euro, ma si aspetta solo una cessione per convocarlo a Milano. E’ proprio Candreva, dunque, l’indiziato principale a lasciare l’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, sei club su Joao Mario: via ad una condizione

VIDEO CM.IT – Calciomercato Inter, Esposito via in prestito | Incontro in sede

Calciomercato Inter, incontro col Verona | Le ultime di CM.IT