Manchester City, UFFICIALE: Gundogan positivo al Covid-19

Il centrocampista del Manchester City, Ilkay Gundogan, è risultato positivo al test effettuato per il Covid-19. Calciatore in isolamento per 10 giorni

Brutte notizie per Pep Guardiola. Il manager del Manchester City dovrà, infatti, fare a meno di Ilkay Gundogan per un tempo indefinito. Il 29enne centrocampista tedesco è risultato positivo al test per il Covid-19. Come riferisce il sito ufficiale del club, il calciatore resterà in isolamento per i prossimi 10 giorni, come da protocollo del Governo britannico e della Premier League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Manchester City, calvario Aguero: rischia altri due mesi di stop