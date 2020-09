Calciomercato Juventus, arriva Morata: stasera lo spagnolo sarà a Torino

Alvaro Morata cominicia subito la sua avventura alla Juventus: il bianconero arriverà a Torino questa sera

Alvaro Morata sta per cominiciare la sua seconda avventura alla Juventus. L’attaccante bianconero sarà questa sera a Torino (partirà da Madrid alle 21:30), dove domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora nuovamente. Lo spagnolo, come anticipato da Calciomercato.it, arriverà in prestito oneroso per circa 10 milioni di euro, con diritto di riscatto a 40 milioni più bonus per un totale che ammonterebbe a 55 milioni. Un’operazione alla quale i bianconeri stanno lavorando da oltre un mese e che hanno deciso di chiudere una volta certificate le difficoltà per definire l’affare Dzeko, bloccato dal mancato accordo tra Roma e Napoli per Milik.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ultime CM.IT: accordo per Morata! Cifre e dettagli