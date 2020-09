Antonio Candreva si appresta a lasciare l’Inter. L’esterno italiano potrebbe vestire la maglia della Sampdoria, che ha trovato l’accordo con i nerazzurri

Non solo Keita Balde, la Sampdoria vuole regalarsi anche Antonio Candreva. L’esterno italiano è in uscita dall’Inter e Massimo Ferrero è a Milano per provare a chiudere l’affare. Il giocatore non rientra più nei piani di Antonio Conte ed è pronto a lasciare Milano: l’ex Lazio piace ai blucerchiati ma anche a Genoa e Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Sampdoria avrebbe trovato l’intesa con l’Inter sulla base di 2,5 milioni di euro. Per il giocatore è pronto un triennale da 1,5 milioni netti a stagione. Si aspetta adesso la decisione di Candreva.

