Calciomercato, si scalda Cavani: offerto al top club

Edinson Cavani ha voglia di tornare in campo e questi potrebbero essere giorni decisivi per il suo futuro: si è offerto al Real Madrid

Sono ore bollenti per il mercato, spagnolo e non solo. Come rivelato da ‘Marca’, l’entourage di Cavani avrebbe offerto l’attaccante al Real Madrid: la richiesta è di 9 milioni netti a stagione come ingaggio. Le ‘Merengues’ starebbero valutando l’offerta, prendendo in seria considerazione l’opzione di ingaggiare l’ex PSG. Il ‘Matador’ era stato contattato anche dall’Atletico Madrid, che però nelle ultime ore avrebbe virato con forza su Suarez, ottenendo anche un accordo di massima col ‘Pistolero’.

Su Edinson Cavani, poi, c’era stato anche un approccio della Juventus, che si era risolto in un nulla di fatto. I bianconeri, piuttosto, potrebbero optare per il ritorno di Morata. La girandola degli attaccanti potrebbe prendere il via davvero a breve.

