Brutte notizie per De Zerbi che a metà ripresa è costretto a sostituire per infortunio il terzini sinistro Rogerio. Il brasiliano va KO

Dura poco più di un’ora la gara del terzino brasiliano Rogerio che al quarto d’ora della ripresa di Sassuolo-Cagliari si accascia per un problema muscolare richiamando l’attenzione di una panchina visibilmente preoccupata. De Zerbi è stato quindi costretto a forzare il cambio lanciando nella mischia Kyriakopoulos. Come evidenziato da ‘Sky Sport’ in diretta si dovrebbe trattare di una contrattura al polpaccio della gamba destra per Rogerio.

