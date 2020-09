Parma-Napoli 0-2, Mertens e Insigne stendono i Ducali

Il lunch-match della prima giornata di Serie A si chiude con la vittoria per 2-0 del Napoli sul Parma: in gol Mertens ed Insigne

Si apre con una vittoria in trasferta la Serie A del Napoli. Dopo un primo tempo a reti inviolate e poche occasioni, i partenopei si accendono nella ripresa. La svolta del match arriva al 62′, quando Gattuso decide di passare al 4-2-4 togliendo Demme ed inserendo Victor Osimhen. Il nigeriano, all’esordio assoluto nel campionato italiano, entra immediatamente nel modo giusto e dopo appena due minuti arriva il gol del Napoli: cross verso Osimhen, rimpallo e Mertens ribatte in rete con grande freddezza.

Nonostante la rete di vantaggio, i partenopei non hanno ridotto la spinta offensiva e hanno continuato a tenere il Parma schiacciato nella propria metà campo. Il raddoppio resta nell’aria fino al 77′, quando diventa realtà: contropiede fulminante di Lozano, uno dei migliori in campo, il cui tentativo viene respinto da Sepe e finisce fra i piedi di Insigne. Troppo facile per il numero ’24’ partenopeo trovare la rete. Superato alla grande il test d’esordio degli uomini di Gattuso, che sono sembrati sempre in controllo della gara. Ottimo anche l’impatto di Osimhen con la Serie A, il nigeriano ha dimostrato fin da subito di poter essere un elemento di estrema pericolosità per gli avversari.

IL TABELLINO

Parma-Napoli 0-2: 63′ Mertens, 77′ Insigne

