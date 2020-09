Pagelle Parma-Napoli, i voti del primo tempo: si sonnecchia al Tardini

Pagelle e tabellino della partita tra Parma e Napoli, valida per la prima partita del campionato di Serie A: i voti della prima frazione

Partita di una noia bestiale al Tardini di Parma, almeno in questa prima frazione: parlare di pagelle in questo Parma-Napoli è veramente difficile. Non un’azione di rilievo che sia una, né da una parte né dall’altra. Le squadre si chiudono bene in difesa ma sembrano un po’ a secco di idee in avanti, tanto che di fatto di tiri in porta nitidi non ce n’è nessuno. Ci aspettiamo qualcosa di più nella ripresa: in questo momento più che una partita di calcio sembra una partita a scacchi, peraltro con la stessa mobilità.

PARMA

Sepe 6

Darmian 6,5

Iacoponi 6,5

Alves 6

Pezzella 6

Grassi 6

Brugman 6

Hernani 6

Kucka 5,5

Cornelius 5

Inglese 5

NAPOLI

Ospina 6

Di Lorenzo 6

Manolas 6,5

Koulibaly 6,5

Hysaj 6

Fabian 5,5

Demme 5,5

Zielinski 5,5

Lozano 6

Mertens 5

Insigne 5,5