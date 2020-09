Juventus-Sampdoria, sorpresa Pirlo | La formazione UFFICIALE

Frabotta titolare al posto di De Sciglio: ecco la prima formazione ufficiale scelta da Pirlo contro la Sampdoria

Clamorosa sorpresa in casa Juventus per l’esordio in campionato contro la Sampdoria e quello di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Con l’infortunato Alex Sandro ai box e il partente Pellegrini nemmeno convocato, il neo allenatore ha infatti scelto il giovane Frabotta sulla fascia sinistra e non De Sciglio. Un importante segnale anche in chiave calciomercato: il laterale ex Milan sembra totalmente fuori dai piani di Pirlo e resta in uscita. In mezzo al campo c’è McKennie, con l’altro acquisto Kulusevski a supporto di Cristiano Ronaldo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Sampdoria:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, McKennie, Rabiot, Frabotta; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto, Leris; Bonazzoli. All. Ranieri.

