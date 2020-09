La Juventus di Pirlo esordisce stasera contro la Sampdoria e per i nostri followers su Twitter non ci sono dubbi: i bianconeri la spunteranno

L’era Pirlo in casa Juventus inizia ufficialmente stasera, con l’esordio del Maestro sulla panchina bianconera nel match contro la Sampdoria. È enorme la curiosità sulla prima uscita ufficiale della nuova Vecchia Signora, che deve fare i conti con varie assenze ed incognite. Su tutte, l’assenza del centravanti: salutato Higuain, i torinesi attendono l’accordo tra Roma e Napoli per definire il trasferimento di Edin Dzeko.

Per i nostri followers su Twitter, però, non ci sono dubbi in merito alla sfida di questa sera: il 60.2% dei votanti al nostro sondaggio ha scelto il segno 1 per Juventus-Sampdoria, il 22.7% vede favoriti i genovesi e solo il 17.2% immagina un pareggio. Tra qualche ora, la parola la prenderà il campo…

