Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato prima della partita dei neroverdi contro il Cagliari. Focus sul mercato

Poco prima del calcio d’inizio di Sassuolo-Cagliari ha preso la parola Giovanni Carnevali, amministratore delegato dei neroverdi, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha ammesso: “Abbiamo mantenuto la promosse di mantenere i nostri big. La nostra volontà è quella, anche se il mercato scade il 5 ottobre. Non abbiamo mai avuto tentazioni, la fortuna vuole che anche il desiderio dei calciatori è quello di restare qui”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Poi si è soffermato su Marlon: “Abbiamo avuto una richiesta importante dal Fulham, stiamo valutando. La trattativa è in corso, vediamo se riusciremo a portarla a termine. Dal Torino non abbiamo mai avuto richieste per Ferrari, solo il procuratore ci ha fatto un’offerta minimamente non accettabile”.

