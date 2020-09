Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato dopo la vittoria col Parma della prestazione di Osimhen e del futuro di Kalidou Koulibaly

Buona la prima per il Napoli di Gattuso, vittorioso a Parma grazie alle reti di Mertens, Insigne e alla grande prestazione di Osimhen. Il tecnico azzurro ha analizzato l’esordio stagionale ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Dobbiamo fare i complimenti a tutta la squadra, ma sapevamo che Osimhen ci avrebbe dato vivacità e profondità in maniera diversa rispetto agli altri calciatori che abbiamo”.

Osimhen – “Mi ha convinto dal primo giorno: conoscevo il giocatore, ma a casa mia, tre mesi fa, mi ha colpito l’uomo. Ho rotto le scatole a Giuntoli per andare dal presidente e acquistarlo. Ha grandi valori, è un ragazzo che sa da dove arriva e in quale posto è cresciuto, non se ne è dimenticato. Mi auguro che resti con i piedi per terra”.

Koulibaly: “Lui è un professionista e un campione, mi ha dato grande disponibilità. Se dovesse andar via mi dispiacerebbe per il giocatore e per l’uomo, ma so che i numeri sono importanti. Egoisticamente, se rimanesse ne sarei felice”.

Lozano: “Nel primo tempo ha fatto benino, ha messo in mezzo vari palloni ma non riempivamo l’area. Ha caratteristiche precise, deve giocare a campo aperto. Quest’anno ci può dare una grande mano”.

