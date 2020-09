Manchester City, Guardiola apre all’addio: l’annuncio

Calciomercato Manchester City, in conferenza stampa Guardiola apre all’addio a fine stagione: l’annuncio del tecnico spagnolo

Il Manchester City scenderà in campo domani nel monday night di Premier League con il Wolverhampton. Nella conferenza stampa di presentazione, Pep Guardiola ha parlato del suo futuro, aprendo a scenari di addio: “Vorrei restare qui, ma devo meritarmelo – ha spiegato – E’ una società che ha raggiunto standard molto alti e vuole mantenerli. So cosa si vuole da me, se non riesco a vincere probabilmente non meriterò un nuovo contratto. La dirigenza non mi ha mai detto cosa fare o non fare, solo di andare in campo. So da me i risultati che devo raggiungere”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Manchester City, calvario Aguero: rischia altri due mesi di stop

Calciomercato, Guardiola punta il difensore: 94 milioni!