Calciomercato Juventus, i bianconeri impostano un altro scambio col Barcellona: via De Sciglio, può arrivare Junior Firpo

Non soltanto la questione attaccante. Juventus in pressing su Dzeko con Giroud sullo sfondo, come spiegato oggi dalla redazione di Calciomercato.it, ma Paratici è al lavoro anche su altri fronti. Vicina la cessione di Luca Pellegrini al Genoa, dunque i bianconeri cercano rinforzi anche sulle fasce difensive. Può tornare in ballo anche il futuro di De Sciglio, con un ritorno di fiamma dell’ipotesi Barcellona. Il laterale bianconero poteva già rientrare nell’ambito dello scambio tra Arthur e Pjanic. Adesso, i blaugrana ci ripensano, anche vista la possibile partenza di Nelson Semedo verso il Wolverhampton. De Sciglio aveva già raggiunto una intesa con gli spagnoli, il trasferimento al Camp Nou può tornare d’attualità con un nuovo scambio imbastito tra le parti. In uscita dal Barcellona infatti c’è anche Junior Firpo. A sorpresa, quest’ultimo, dopo essere stato ripetutamente accostato all’Inter nell’ambito dell’operazione Lautaro Martinez, potrebbe finire in bianconero. Pista da seguire in vista degli ultimi giorni di mercato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ‘assist’ per Morata | L’Atletico ha una necessità

Calciomercato Juventus, si complica Kean: ecco le richieste dell’Everton