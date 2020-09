Juventus a caccia del nuovo attaccante. L’assist per i bianconeri potrebbe arrivare dalla Spagna dove l’Atletico Madrid dovrà cedere Morata per acquistare un nuovo centravanti

La Juventus attende con impazienza la chiusura definitiva dell’affare tra Roma e Napoli per il passaggio di Milik in giallorosso per poter così arrivare ad Edin Dzeko che ieri sera non è sceso in campo. Intanto secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il ds bianconero Paratici oggi ha fatto sapere di aver riallacciato i contatti per Olivier Giroud, piano B per l’attacco della società piemontese. Dalla Spagna invece rilanciano una vecchia conoscenza: Alvaro Morata. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’ l’Atletico Madrid vorrebbe rinforzare la rosa di Simeone con un nuovo attaccante ma prima di poterlo fare dovrà per forza di cose andare ad operare cessioni importanti nel reparto offensivo. In uscita oltre a Diego Costa c’è anche lo stesso Morata con la Juventus che per arrivare a lui dovrebbe mettere sul piatto una cifra elevata che nel caso verrebbe accettata. Il madrileno non ha giocato ai livelli previsti e potrebbe facilitare l’arrivo di altri giocatori con i soldi incassati per il suo trasferimento. In questo intrigo ecco che tornerebbe di moda anche Luis Suarez, sulla lista dell’Atletico insieme a Cavani.

