Calciomercato Inter, ecco Vidal: il tweet nerazzurro

Arturo Vidal è pronto ad atterrare a Milano. Solo questione di tempo, il tweet dell’Inter lascia davvero pochi dubbi. Conte riabbraccia il cileno

Arturo Vidal sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. La trattativa si è definitivamente sbloccata nella serata di ieri. Il calciatore sta atterrando a Milano, dove domani svolgerà le visite mediche di rito, prima di legarsi alla squadra nerazzurra.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il cileno può dunque riabbracciare Antonio Conte. Il tecnico esulta con l’innesto di una pedina ritenuta fondamentale per il suo scacchiere anche la passata stagione. Arturo Vidal – come si evince da un tweet dell’Inter – sta sbarcando in città: una clessidra, un aereo in atterraggio e due spade a simboleggiare Vidal, che non lasciano dubbi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, annuncio del Cagliari su Godin

Calciomercato Inter, idea concreta Suarez: ma Lautaro crea il ‘caso’