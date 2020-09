Confermata la panchina iniziale di Edin Dzeko. Le ultime da Verona

Edin Dzeko partirà dalla panchina per Verona–Roma, gara valida per la prima giornata di Serie A in programma alle ore 20.45. È dunque confermata l’anticipazione di Calciomercato.it: l’attaccante bosniaco non scenderà in campo dall’inizio contro la squadra di Juric nell’esordio in campionato. Si tratta di una scelta condivisa con Fonseca, visto che un eventuale infortunio potrebbe compromettere il suo trasferimento alla Juventus. Al suo posto ci sarà Mkhitaryan, che agirà da “falso nueve” nel 3-4-2-1 di partenza giallorosso. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ecco la formazione scelta dall’allenatore portoghese: 3-4-2-1: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

