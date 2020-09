Serie A, UFFICIALE la riapertura degli stadi: la decisione del governo

Il Governo viene incontro ai club di Serie A: via libera alla riapertura degli stadi fin da domani, anche se con capienza molto ridotta

Dopo il passo avanti di Emilia Romagna e Veneto, il Governo ha deciso di dare il via libera a tutti i club di Serie A. E’ arrivata la riapertura degli stadi fin da domani anche se a capienza molto ridotta (1000 spettatori) e in maniera provvisoria. L’esecutivo ha voluto così venire incontro alle società del massimo campionato. I club, dopo le riaperture a livello regionale, chiedevano uniformità per un torneo all’insegna della regolarità.

L’annuncio è stato dato dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. “Per evitare disparità tra le squadre – ha spiegato – e come sperimentazione in vista delle prossime aperture ho chiesto di estendere a tutto il territorio nazionale la riapetura decisa da alcune Regioni”. Questo primo passo sarà sperimentato fino al 7 ottobre. In questo lasso di tempo si lavorerà ad un protocollo comune per far sì che il numero di spettatori venga stabilito in base alla capienza degli impianti.