Castrovilli regala la prima vittoria stagionale alla Fiorentina di Iachini. Giampaolo ko all’esordio

Va alla Fiorentina la prima partita della nuova Serie A 2020-2021. Una vittoria meritata per i viola, in una gara decisa nel secondo tempo da Castrovilli: dopo vari tentativi in particolare di Kouamé e un super Sirigu, è il nuovo numero 10 della squadra di Iachini a segnare il gol decisivo a porta vuota su un assist al bacio di Chiesa. Ritorno amaro, invece, e nel complesso deludente per Giampaolo, ko all’esordio sulla panchina granata. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

FIORENTINA-TORINO 1-0: 78′ Castrovilli

CLASSIFICA SERIE A: Fiorentina* 3, Juventus, Inter, Atalanta, Lazio, Roma, Milan, Napoli, Sassuolo, Verona, Fiorentina, Parma, Bologna, Cagliari, Udinese, Sampdoria, Genoa, Benevento, Crotone, Spezia, Torino* 0.

* una partita in più