Il neo allenatore del Parma deve fare a meno di Gervinho, Kurtic e Gagliolo. Ecco i convocati

Fabio Liverani fa il suo debutto sulla panchina del Parma contro il Napoli di Gattuso. Per la prima partita del nuovo campionato, in programma domani alle 12.30, l’allenatore ex Lecce dovrà però fare a meno di tre giocatori fondamentali: Gervinho e Gagliolo per infortunio e Kurtic per squalifica, infatti, non saranno del match d’esordio contro gli azzurri. Ecco la lista dei convocati diramata dal club gialloblu:

Portieri: Alastra, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Balogh, Darmian, Dermaku, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Ricci;

Centrocampisti: Brugman, Dezi, Grassi, Hernani Jr, Kasa, Kucka, Simonetti;

Attaccanti: Adorante, Cornelius, Inglese, Karamoh, Siligardi, Sprocati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, Milik rientra a Napoli | La trattativa prosegue: Juventus e Dzeko in attesa – Ultime CM.IT