PAGELLE E TABELLINO VERONA-ROMA: i voti del primo tempo

Pagelle e tabellino della partita tra Verona e Roma valida per la prima partita del campionato di Serie A: i voti della prima frazione

PAGELLE E TABELLINO VERONA ROMA PRIMO TEMPO/ Comincia allo stadio Bentegodi la nuova stagione di Verona e Roma. I giallorossi senza Dzeko, in panchina per le voci di mercato, schierano Mkhitaryan come falso nueve. Mentre i gialloblu in difesa al posto di Kumbulla, passato proprio nella squadra di Fonseca, schierano Cetin, ex romanista. Ospiti che nei primi 45 minuti sfruttano molto la velocità dei tre in attacco e creano occasioni con Pedro e Mkhitaryan. Verona che attende e prova a colpire in contropiede, colpendo la traversa nel finale di tempo. Meglio i giallorossi nel primo tempo, ma manca il gol. Termina a reti bianche la prima frazione.

VERONA

Silvestri 6

Cetin 6

Gunter 6

Empereur S.V (18′ Lovato)

Faraoni 6

Tameze 6.5

Miguel Veloso 5.5

Dimarco 6

Danzi 5.5

Tupta 5.5

Di Carmine 6

All. Juric 6

ROMA

Mirante 6

Mancini 6

Cristante 6

Ibanez 5.5

Karsdorp 5.5

Diawara 6

Veretout 6

Spinazzola 6.5

Pedro 6

Pellegrini 6

Mkhitaryan 5.5

All. Fonseca 6

Arbitro: Chiffi 6

TABELLINO

VERONA-ROMA 0-0 (risultato parziale)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur (9′ Lovato); Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Danzi; Tupta, Di Carmine. A disposizione: Berardi, Pandur, Udogie, Ruegg, Casale, Bocchetti, Ilic, Barak, Stepinski, Zaccagni. All. Juric.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Lorenzo Pellegrini; Mkhitaryan. A disposizione: Pau Lopez, Boer, Calafiori, Kumbulla, Santon, Villar, Perez, Kluivert, Antonucci, Dzeko. All: Fonseca.

Arbitro: Daniele Chiffi (sezione di Padova)

Var: Massimiliano Irrati (sezione di Pistoia)

Ammoniti: 9′ Danzi

Espulsi:

Marcatori: