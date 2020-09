Calciomercato Tottenham, UFFICIALE: ecco Bale e Reguilon!

È ufficiale il ritorno di Bale e l’arrivo di Reguilon per il Tottenham di Mourinho

Doppio super colpo per il Tottenham di Mourinho. Gli ‘Spurs’ hanno annunciato ufficialmente il ritorno di Gareth Bale e l’acquisto di Reguilon. Entrambi arrivano dal Real Madrid, il gallese sette anni dopo l’addio al club inglese. Lo ‘Special One’ ritrova così Bale, diventato a tutti gli effetti un separato in casa negli ultimi mesi ai ‘Blancos’. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

