Calciomercato Sampdoria, Keita Balde in arrivo lunedì: gli aggiornamenti

Keita Balde è a un passo dalla Sampdoria: l’attaccante arriverà lunedì e oggi non è stato convocato da Kovac per la sfida tra Monaco e Rennes

Keita Balde è ormai a un passo dal ritorno in Italia. Come riportato oggi da ‘Sky Sport’, infatti, l’ex laziale sarà presto un nuovo giocatore della Sampdoria. L’esterno offensivo, infatti, non figura nella lista dei convocati di Kovac per la gara del Monaco in casa del Rennes.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Sampdoria, Ferrero a sorpresa: vuole Keita Baldé

Nuove conferme, quindi, sul suo arrivo a Genova, fissato per lunedì prossimo, giorno in cui si terranno le visite mediche inizialmente previste per ieri. L’affare prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Sampdoria, UFFICIALE: Murillo ritorna in Liga