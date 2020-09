Calciomercato Milan e Juventus, Pradè fissa il prezzo di Chiesa

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è tornato a parlare del futuro di Federico Chiesa

Daniele Pradè è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ a pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina–Torino, prima gara della nuova Serie A 2020-2021. Inevitabile una domanda anche sul futuro di Federico Chiesa, accostato al Milan e nuovamente alla Juventus: “Il discorso è semplice, è un mercato particolare per tutti. Abbiamo tre partite con il mercato aperto. Oggi posso dire che Chiesa è un nostro calciatore e non c’è nessuna trattativa. L’ho visto in forma. Prezzo di 70 milioni? Qualcosina in più… (ride, ndr)”. Milan e Juventus sono avvertite. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, summit con Raiola | Non solo Kean: ultime CM.IT

Calciomercato Milan, Anguissa accostato ai rossoneri | Ultime CM.IT