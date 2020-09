Calciomercato Juventus, attesa per Dzeko | Le ultime

Il calciomercato Juventus è in attesa di chiudere l’affare Dzeko, le ultime sull’attaccante

Stasera torna il campionato italiano e la Roma potrebbe iniziarlo senza Dzeko, promesso sposo della Juventus. Come anticipato da Calciomercato.it ieri, nonostante la convocazione di Fonseca, oggi contro il Verona dovrebbe esserci Mkhitaryan e non Dzeko, altro segnale sull’addio vicino del bosniaco. L’affare è però legato al contestuale passaggio di Milik dal Napoli alla Roma, per il quale bisogna ancora attendere la chiusura definitiva della trattativa e le visite mediche del polacco. Le parti continuano a trattare, quindi. L’obiettivo juventino è chiudere l’affare nei prossimi giorni, magari entro domani. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Dzeko e Kean | Altro rinforzo in attacco