Calciomercato Juventus, futuro Castrovilli-Chiesa: Commisso non ha dubbi

Il numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso, è tornato a parlare del futuro di Federico Chiesa ma anche di quello di Castrovilli

C’è ancora Federico Chiesa al centro dei discorsi di Rocco Commisso ma anche Castrovilli. Il centrocampista, nuovo numero dieci della Fiorentina, con il suo gol, ha permesso ai viola di imporsi contro il Torino. Il presidente punta tanto sul centrocampista: “Gaetà, non scherzà! Perché? Vuol dire che non deve andare via – Commisso a Sky Sport – C’è stato il rischio? forse una volta, ora non più”.

Parlando di Chiesa, che continua ad essere accostato a Milan e soprattutto Juventus, si è così espresso: “O mi dite cose che non so, o rimarrà (ride, ndr). Volete sempre che mi sbilanci: chi va via e chi no. Ma perché non guardiamo chi è entrato? Avevo già detto che non serviva un centravanti, ne abbiamo cinque che possono segnare, e oggi l’ha fatto Castrovilli”.

