L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

È ormai alle battute finali il doppio affare Dzeko–Juventus e Milik–Roma. L’attaccante bosniaco è pronto a volare a Torino, con il polacco che lo sostituirà nella capitale. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, secondo il 34,1% dei votanti sarà la Juve a fare l’affare, mentre per il 28,9% il colpo sarà della Roma. Per il 23% saranno invece entrambe a fare l’affare, infine nessuna delle due secondo il 14%. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

