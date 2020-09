Fiorentina-Torino, Giampaolo: “Scopriamo quanto valiamo”

Prima conferenza stampa della vigilia per Marco Giampaolo che anticipa i temi di Fiorentina-Torino e le ambizioni stagionali dei granata

“Scopriamo quanto valiamo”: presenta così in conferenza stampa Fiorentina-Torino Marco Giampaolo, pronto al debutto sulla panchina granata. Dopo l’esonero al Milan, il tecnico cerca il riscatto, proprio come la compagine piemontese dopo un’annata difficile. L’esordio al Franchi: “Arrivo con la giusta adrenalina. Sono quasi da un anno lontano dai campi e non vedo l’ora che inizi la partita. Ai ragazzi ripeto sempre che dobbiamo giocare la partita e non farci giocare”.

Giampaolo non nasconde le difficoltà: “C’è molto lavoro da fare, ora però conta solo la partita di domani. La squadra mi segue, c’è disponibilità: sono ottimista anche se andiamo a fare un calcio diverso dal passato. Voglio che il nostro gioco abbia un’identità. Servono i risultati ma vorrei ottenerli tramite il gioco”.

Infine, sul Torino: “Allenare questa squadra significa percepire qualcosa di diverso, che non si può spiegare a parole. Senti di far parte di qualcosa di straordiario”.