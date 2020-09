Coronavirus, il bollettino del 18 settembre: contagi ancora in aumento

Diffuso il bollettino della Protezione Civile: aumentano ancora i casi di COVID-19 in Italia. Oggi sono 1.907, con 10 decessi. Scendono a 208 i ricoverati in terapia intensiva

Sale ancora il numero di contagiati al COVID-19 in Italia. I casi di oggi, 18 settembre, raggiungono quota 1.907, mentre ieri furono 1.585. L’aumento di positivi corrisponde, purtroppo, anche a una diminuzione di tamponi, passati dai 101.773 di ieri a 99.839. Scendono lievemente i decessi (da 10 a 13), mentre gli attualmente positivi sono, in totale, 42.457. Aumentano i ricoverati nei reparti ordinari (2.387, +39), i pazienti in isolamento domicliare (39.862, +1009) mentre calano quelli in terapia intensiva (208, -4).

Ecco i dati regione per regione: