Calciomercato, UFFICIALE | Pinamonti torna all’Inter!

Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999 assistito da Mino Raiola, torna ufficialmente a vestire la maglia dell’Inter ora di Antonio Conte: ecco il comunicato

Andrea Pinamonti, giovane attaccante classe 1999, è di nuovo un giocatore dell’Inter, allenata dal tecnico leccese Antonio Conte. Il bomber, assistito da Mino Raiola, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Genoa raggiungendo la salvezza all’ultima giornata in casa contro l’Hellas Verona.

IL COMUNICATO UFFICIALE

FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Pinamonti dal Genoa C.F.C. L’attaccante, classe 1999, vanta 5 presenze in Prima Squadra con la maglia dell’Inter, avendo esordito in nerazzurro a 17 anni nel 2016/2017. Entrato nel Settore Giovanile dell’Inter nel 2013, è stato protagonista con la Primavera della conquista di due Campionati (2016/17 e 2017/18), una Viareggio Cup (2018) e una Coppa Italia (2018). Nella stagione 2017/2018 ha disputato la Serie A con il Frosinone (27 presenze, 5 gol), mentre nel 2019/2020 ha vestito la maglia del Genoa: 32 presenze e 5 gol in Serie A, 2 presenze e 2 reti in Coppa Italia.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!