Calciomercato, Pochettino rivela: “Non mi sono offerto ad Inter e Juventus”

Mauricio Pochettino, allenatore attualmente senza panchina, ha parlato del suo accostamento a diversi top club italiani, fra i quali spiccano Inter e Juventus: le ultime di calciomercato

Intervistato ai microfoni di ‘Cadena Cope’, Mauricio Pochettino, tecnico argentino, ha parlato di calciomercato e del suo futuro in panchina: “Il mondo del calcio è strano, non so chi mi ha accostato a diversi club. Non mi sono offerto a società come Barcellona, PSG, Juventus, Inter e Newcastle. Ho ricevuto chiamate dal Benfica e dal Monaco”.

Pochettino è attualmente senza panchina dopo il sollevamento dall’incarico con il Tottenham di Daniel Levy e l’avvicendamento con Josè Mourinho, allenatore portoghese.

