Calciomercato | Dalla Spagna: niente Inter, vuole la Juventus

Secondo ‘Don Balon’ l’Inter pensa concretamente a Marcelo ma il terzino in uscita dal Real snobba i nerazzurri. Ecco tutti i dettagli

Marcelo non è più, e da tempo, al centro del progetto sportivo del Real Madrid. In Spagna, proprio in queste ore, tornano a parlare di una sua partenza in questa sessione di calciomercato. ‘Don Balon’ ripete le stesse cose dette da ‘As’ nei giorni scorsi, ovvero che sul terzino brasiliano è piombata con decisione l’Inter.

Visto che Kolarov verrà impiegato soprattutto in difesa, Conte vuole ancora un laterale mancino in aggiunta a Young. Gli ostacoli all’affare, però, sono tre: il prezzo del cartellino di Marcelo, non meno di 20-25 milioni; l’ingaggio dello stesso 32enne, circa 8 milioni di euro netti; la volontà del calciatore, come sottolinea ‘Don Balon’, di venire sì in Italia ma solo per unirsi alla Juventus (da tempo interessata) dove avrebbe modo di ricongiungersi con l’amico Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Spagna: conferme su Suarez