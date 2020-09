Shamrock-Milan, Pioli: “Ero preoccupato, ora testa al Bologna”

Il tecnico del Milan ha commentato la vittoria per 2-0 nei preliminari di Europa League: le parole di Stefano Pioli

Al termine della vittoria per 2-0 contro lo Shamrock Rovers, ha parlato Stefano Pioli. Il tecnico emiliano si è detto soddisfatto della prestazione dei rossoneri, anche se non ha nascosto di aver avuto delle preoccupazioni prima del match. Al Milan, però, sono bastate una rete per tempo: Ibrahimovic nei primi 45′ e Calhanoglu nella ripresa hanno fissato il risultato finale sul 2-0. Le parole di Pioli, il cui pensiero è già proiettato al primo incontro con il Bologna.

SHAMROCK ROVERS – “Ieri mi ero presentato positivo in conferenza stampa, ma in realtà ero preoccupato. Giocare una partita così importante dopo tre settimane non era semplice. La squadra era pronta e lo ha dimostrato comandando la partita. Non avevo timore sulle qualità della squadra”.

BOLOGNA – “Questa squadra è da gennaio che dimostra di essere di alto livello, e deve crescere e migliorare. I norvegesi sono una squadra molto forte, ma ora dobbiamo pensare al Bologna”.

