Psg, Bernat ko: Leonardo sonda il mercato

Il Psg deve fare i conti con il brutto infortunio di Bernat: Leonardo si muove sul mercato alla ricerca di un possibile sostituto

Brutta tegola per il Paris Saint-Germain: la squadra francese ha perso Juan Bernat che nella partita contro il Metz ha subito la rottura del crociato. Ecco perché Leonardo si è subito mosso per valutare possibili profili da rregalare a Tuchel sulla fascia. Uno dei nomi è quello di Danny Rose, in uscita al Tottenham: il 30enne di origine giamaicana è stato accostato di recente alla società transalpina ma, secondo quanto riferisce ‘le10sport.com’, non rappresenterebbe una pista concreta per Leonardo.

Tra i nomi, potrebbe tornare di moda anche quello di De Sciglio, anche nelle scorse sessioni di calciomercato accostato al Psg. Come raccontato da Calciomercato.it, però, il terzino della Juventus può essere inserito nella trattativa per Dzeko e finire alla Roma.