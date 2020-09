Lazio, ecco la lista dei 25 giocatori per la Serie A

In attesa dell'ufficialità, ecco l'elenco dei giocatori individuati da Simone Inzaghi per il prossimo campionato.

Le ultime sulla lista dei 25 giocatori della Lazio per il prossimo campionato di Serie A. La situazione in casa biancoceleste

Un elenco provvisorio in attesa di quello definitivo. Simone Inzaghi ha scelto la lista 25 giocatori della Lazio da utilizzare per il campionato di Serie A. Non è ancora ufficiale, ma da Formello sono sicuri circa la selezione fatta dal tecnico. Quattro italiani: Acerbi, Immobile, Lazzari e Parolo. Quattro cresciuti nel vivaio: Adamonis, Armini, Cataldi e Strakosha. Ben 17 i fuori quota: Caicedo, Correa, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Milinkovic, Muriqi, Patric, Radu, Reina, Vavro, Bastos e Jony. Questi ultimi due sono in uscita e potrebbe essere sostituti.

Non vengono conteggiati in questa lista i tesserati, nati dal 1998 in poi, come Andre Anderson, Raul Moro, Adekanye, Falbo e Jorge Silva, che potranno essere inseriti in qualsiasi momento. Al momento non risultano i nomi di Akpa-Akpro, Casasola, Djavan Anderson, Durmisi, Di Gennaro, Lombardi, Kiyine, Lulic, Palombi, Proto e Wallace.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, Tare valuta Nastasic per la difesa